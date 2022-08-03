Площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла в 1,5 раза

В Югре продолжает расти площадь и количество лесных пожаров. Власти округа объявили режим ЧС, Нягань задыхается от смога, а на помощь югорским огнеборцам уже мчат коллеги из Тюменской области.

Несмотря на это, власти региона утверждают, что ситуация находится под контролем. Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет. Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель директора депнедра и природных ресурсов региона Егор Збродов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Югре действует 42 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем составляет 15 тыс. 546 га (увеличилась за сутки на 5 тыс. га), в том числе локализовано восемь лесных пожаров на площади 2 738 га. Работают 865 человек, 35 единиц техники.

По данным на утро 3 августа, площадь пожара в заповеднике "Малая Сосьва" выросла за сутки более чем в 6,5 раз, до 1,6 тыс. га.

"Напряженная лесопожарная обстановка сохраняется в Березовском, Октябрьском, Советском районах. также продолжает действовать пожар вблизи города Нягань. В настоящий момент угроз населенным пунктам и объектам экономики нет", - заявил он.