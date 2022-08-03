Мария Бутина предложила сажать родителей "плохо воспитанных детей"

33-летняя "единоросска" Мария Бутина предложила сажать родителей "неправильно воспитанных детей".

Под неправильным воспитанием она подразумевает нелюбовь к чтению книг и пользование VPN.

Полемика по поводу воспитания детей у депутата Госдумы вышла в программе Владимира Соловьева, который оказался более либеральным в отношении YouTube, чем Бутина: телеведущий предложил сначала создать нормальную альтернативу американскому хостингу, а потом уж запрещать его в России. Бутина же считает, что россияне без YouTube переживут, например, начнут читать книги.

Вокруг высказывания Бутиной поднялся шум в СМИ и соцсетях, поэтому она заявила, что ее слова "выдрали из контекста. В своем Telegram-канале она написала: "Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьёвым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолета Пелоси на Тайвань".

Впрочем, для прояснения ситуации можно обратиться к доступной в сети записи диалога. Из него становится понятно: "сажать за использование VPN" Бутина не призывала – она предложила сажать родителей за неправильное воспитание.

Вот диалог Бутиной и Соловьева.

Соловьев: Посадим сто человек, которые пользуются VPN… А у нас один из руководителей администрации президента сказал, что это нормально и что он пользуется.

Бутина: Это ненормально.

Соловьев? Ну, вот мы это закроем. А что мы им предлагаем?

Бутина: Ой, какое у нас будет страдание, если "Ютуба"-то не будет! Книги будем читать!

Соловьев: Детей мы потерям, не будут они читать книги

Бутина: Научатся

Соловьев: Они поставят VPN

Бутина: Если мы, взрослые, не в состоянии воспитать своих детей…

Соловьев: Ты предлагаешь посадить их родителей?

Бутина: Конечно! А кто воспитывал?

Соловьев: На основании чего ты их будешь сажать? На основании того, что они плохо воспитали своих детей?

После этого Бутина немного замялась, а телеведущий перевел тему на отсутствие идеологии в воспитании.