Мария Бутина предложила сажать родителей "плохо воспитанных детей"

03 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Мария Бутина (2018) | Фото: Посольство России в США

Мария Бутина предложила сажать родителей "плохо воспитанных детей"

33-летняя "единоросска" Мария Бутина предложила сажать родителей "неправильно воспитанных детей".

Под неправильным воспитанием она подразумевает нелюбовь к чтению книг и пользование VPN.

Полемика по поводу воспитания детей у депутата Госдумы вышла в программе Владимира Соловьева, который оказался более либеральным в отношении YouTube, чем Бутина: телеведущий предложил сначала создать нормальную альтернативу американскому хостингу, а потом уж запрещать его в России. Бутина же считает, что россияне без YouTube переживут, например, начнут читать книги.

Вокруг высказывания Бутиной поднялся шум в СМИ и соцсетях, поэтому она заявила, что ее слова "выдрали из контекста. В своем Telegram-канале она написала: "Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьёвым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолета Пелоси на Тайвань".

Впрочем, для прояснения ситуации можно обратиться к доступной в сети записи диалога. Из него становится понятно: "сажать за использование VPN" Бутина не призывала – она предложила сажать родителей за неправильное воспитание.

Вот диалог Бутиной и Соловьева.

Соловьев: Посадим сто человек, которые пользуются VPN… А у нас один из руководителей администрации президента сказал, что это нормально и что он пользуется.

Бутина: Это ненормально.

Соловьев? Ну, вот мы это закроем. А что мы им предлагаем?

Бутина: Ой, какое у нас будет страдание, если "Ютуба"-то не будет! Книги будем читать!

Соловьев: Детей мы потерям, не будут они читать книги

Бутина: Научатся

Соловьев: Они поставят VPN

Бутина: Если мы, взрослые, не в состоянии воспитать своих детей…

Соловьев: Ты предлагаешь посадить их родителей?

Бутина: Конечно! А кто воспитывал?

Соловьев: На основании чего ты их будешь сажать? На основании того, что они плохо воспитали своих детей?

После этого Бутина немного замялась, а телеведущий перевел тему на отсутствие идеологии в воспитании.

Теги: мария бутина, владимир соловьев, воспитание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.08.2022 12:42 Мск В Совфеде высказались о "посадках" за VPN


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети