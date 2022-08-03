03 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заявил о скорой легализации содомских сожительств на Украине

Владимир Зеленский анонсировал скорую легализации содомских сожительств на Украине. Об этом он сказал, отвечая на петицию о легализации их как "браков".

Он отметил, что, согласно украинской конституции, брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины и в условиях военного или чрезвычайного положения конституция не может быть изменена. Но режим разрабатывает законопроект о регистрации "гражданских партнерств" содомитов. То есть делает первый шаг к приравнивании половых извращений к браку.

Зеленский поблагодарил содомитов и тех, кто их поддерживает, "за активную гражданскую позицию".

На этот шаг не пошел даже его предшественник Петр Порошенко. Вероятно, к этому привела полная зависимость от требований Запада.

"У гаранта Конституции всегда найдется вариантик, как положить на нее болт и обойти неудобные нормы", - комментирует позицию Зеленского телеграм-канал "ЗеРада".

Теги: Украина, Владимир Зеленский, содомия, гомосексуализм, брак



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