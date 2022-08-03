Обновленную систему образования в России могут запустить в следующем году, - Фальков

Обновленную систему образования в России, которая заменит Болонскую систему, могут запустить уже в следующем учебном году. Об этом заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что процесс по изменению системы образования в России займет долгие годы, так как "здесь нельзя все перестроить в одночасье".

Ранее глава Минобрнауки заявлял, что выход России из Болонской системы не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Университеты смогут отказаться от них в пользу "нашего исторического" специалитета. При этом не планируется отменять ЕГЭ в школах и возвращаться к классической форме сдачи экзаменов для поступления в вуз.