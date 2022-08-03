Залужный просит Зеленского срочно вернуть на Донбасс всю артиллерию из-под Херсона

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит главу режима Владимира Зеленского вернуть в Донбасс артиллерию, которую стягивали для наступления на Херсон. Российские войска ровняют с землей ВСУ в Песках, Авдеевке и других городах, сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офис Зеленского.

Ранее Зеленский потребовал в течение шести недель захватить Херсон, чтобы показать Западу, что ВСУ могут побеждать, и чтобы продолжилась военная помощь. Также главной целью является срыв референдума, намеченного на сентябрь. Но из-за переброски сил на юг затрещал фронт в Донбассе. И Залужный настаивает на сворачивании подготовки к наступлению и переходу к обороне, чтобы не потерять вслед за ЛНР и ДНР.

Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак требует от Залужного начать наступление на Херсон в течение месяца. Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что момент для наступления ВСУ был, но он упущен.

Военкор Андрей Руденко пишет об огромных потерях ВСУ в Песках. Они перебрасывают резервы с других областей, но резервисты толком не умеют держать оружия.

"Зеленский закидывает "мясом" передовую, ведь сейчас идет речь не только об оставлении населенного пункта, но и о будущей помощи со стороны Европы, которую на сегодняшний день заблокировали несколько стран, включая Германию. Поэтому и пытается Киев, несмотря на огромные потери, хоть как-то удержать сдачу Песок. Ведь в случае потери этого населенного пункта ситуация на донецком фронте изменится кардинально, и не в лучшую сторону для Украины", - написал Руденко, имея в виду положение ВСУ в Авдеевке.