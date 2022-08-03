03 Августа 2022
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Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский завод гражданской авиации посетит министр экономического развития РФ

На этой неделе министр экономического развития России Максим Решетников посетит Средний Урал.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в пятницу, 5 августа, Решетников в компании полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетит производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации (площадка "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина"). На площадке делегация проведет осмотр производственного комплекса.

Напомним, недавно Уральский завод гражданской авиации попал в список российских компаний, которые займутся разработкой комплектующих для иностранных самолетов.

Кроме этого, сообщалось, что УЗГА займется разработкой легких многоцелевых самолетов "Байкал".

Теги: Решетников, УЗГА, министр



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