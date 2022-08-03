03 Августа 2022
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полевая кухня, каша, митинг лужники (2012) | Фото: Накануне.RU

Что умеют россияне: 96% могут приготовить еду, 59% водят машину, 36% знают английский

96% россиян могут приготовить себе обед, 74% считают, что умеют оказывать первую помощь, 59% заявляют, что умеют водить машину. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о навыках россиян.

Социологи выявили, что в большей степени навыки и умения обусловлены возрастом, образованием и урбанизированностью, реже — полом. Так, фотографировать чаще других умеют молодые люди, ориентироваться по картам – мужчины, работать на компьютере – молодые городские жители.

Также исследователи сравнили навыки с теми, что были у россиян 30 лет назад. Некоторые умения не изменились, например, число умеющих готовить еду остается довольно стабильным. А некоторые значительно расширились. Так, в 1992 году только 28% россиян заявляли об умении фотографировать, а сейчас этим навыком обладают 79% граждан. Также в 7,4 раза за 30 лет выросло число россиян, умеющих работать на компьютере (с 10% до 74%).

Некоторые цифры, правда, вызывают сомнения. Например, 75% граждан заявили, что умеют оказывать первую медицинскую помощь. На практике же далеко не всегда три из четырех человек смогут ее оказать. Также 55% граждан считают, что умеют танцевать (впрочем, оценка умения здесь очень субъективна). Еще один спорный момент – умение пользоваться географическими картами. 79% россиян считают, что умеют это делать, хотя, возможно, они путают этот навык с умением ориентироваться по онлайн-картам и навигаторам (70%). Особенно странно слышать про умение пользоваться географическими картами в сочетании с данными другого опроса, согласно которому треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца.

Автомобиль водят 59% россиян, здесь сильно расслоение по половому признаку: 84% мужчин и только 39% женщин.

Еще одно важное в наши дни умение — владение английским языком, об этом навыке сообщили 36% россиян, каждый третий.

Теги: россияне, умения, навыки, первая помощь



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