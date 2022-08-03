Ректор "Шанинки" Зуев признал вину и рассказал о новых соучастниках

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также погасил ущерб и дал показания на новых соучастников. Об этом заявил следователь в суде.

По его словам, в связи с этим появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, передает РИА Новости.

2 августа сообщалось, что следствие ходатайствует о переводе под домашний арест из СИЗО ректора "Шанинки" и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Он проходит по одному делу с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, ее мужем Артуром Стеценко и исполнительным директором "Шанинки" Кристиной Крючковой.