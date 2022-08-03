Возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет – МИД РФ

Тридцатилетняя эпоха сотрудничества России с Западом, "конструктивного, хоть и не беспроблемного", завершена. Об этом говорится в статье директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина для журнала "Международная жизнь".

"Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Нынешняя ситуация дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 г. Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", - обещает дипломат.

Дробинин пишет, что Россия, по его мнению, "вступила в острую стадию противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США.