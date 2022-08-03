"Вырвались из ада": свердловская полиция взяла под охрану прибывших жителей ЛНР и ДНР

Полицейские встретили на железнодорожном вокзале "Екатеринбург-Пассажирский" группу жителей из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, на поезде "Симферополь – Омск" в столицу Среднего Урала прибыли 53 человека, в том числе 19 детей. По его словам, все они сумели вырваться практически из ада, устроенного украинскими националистами.

"Вынужденные переселенцы добрались до Екатеринбурга благополучно. Они отметили, что настолько комфортабельных условий в долгой дороге на их памяти еще не было. Современный скоростной поезд с кондиционером и Wi-Fi, регулярным горячим питанием и заботой со стороны бортпроводников и медперсонала – именно такими останутся впечатления от гостеприимства России.

На данный момент в Нижних Сергах, с учетом последнего пополнения, размещено свыше 330 человек, из них 114 – дети. По указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, санаторий находится под круглосуточной охраной представителей территориального ОВД. Гражданам оказывается помощь в оформлении документов, представители местной власти устраивают детей в школы и детские сады, а их родителям предлагаются различные варианты по трудоустройству", - отметил полковник Горелых.

На перроне помощь прибывшим оказали добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На комфортабельном автобусе людей в сопровождении наряда ГИБДД доставили в санаторий, расположенный в 100 километрах от областного центра в живописном месте Нижних Серег.