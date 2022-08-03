Тюменские пожарные поедут тушить заповедник в Югре

Еще одна группа сотрудников Тюменской авиабазы отправилась тушить лесные пожары в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Там горит лес в федеральном заповеднике "Малая Сосьва". На его территории под особой охраной находится первозданная природа, запрещена любая хозяйственная деятельность. Площадь заповедника — 224 270 га.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что тюменские пожарные не в первый раз приходят на помощь другим регионам России.

"В этот раз помощь нужна нашим соседям в Югре. В Ханты-Мансийском автономном округе горит лес в федеральном заповеднике "Малая Сосьва". Это особо охраняемая территория: там запрещена любая хозяйственная деятельность, огонь может нанести непоправимый вред первозданной природе. Поэтому было принято решение об увеличении группировки пожарных. Как только поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать переброску 25 пожарных десантников. Сегодня утром они прибыли в город Советский. Мы всегда готовы поддержать наших соседей", - сообщил Моор.

29 июля другая группа огнеборцев пришла на помощь коллегам из Республики Коми.

В Тюменской области за последние 2 недели не зафиксировано ни одного лесного пожара. За прошедшие сутки возник один ландшафтный пожар на площади три гектара. В этот же день он был ликвидирован.

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС, который был отменен всего несколько дней назад.