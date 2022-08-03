В челябинском ЗАТО депутатов наказали за недостоверные и неполные сведения о доходах

В Озерске заместителя председателя городского собрания и депутата привлекли к ответственности за недостоверные и неполные сведения о доходах и имуществе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Депутаты представили справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в которых указаны недостоверные и неполные сведения. В городское собрание было внесено представление с требованием устранить нарушения.

По результатам рассмотрения представления губернатором Челябинской области Алексеем Текслером направлено заявление в собрание депутатов Озерского городского округа о применении в отношении депутатов дисциплинарных взысканий. Заместитель председатель городского собрания депутатов получил предупреждение, а депутату запрещено занимать должности в городском парламенте до прекращения срока его полномочий.