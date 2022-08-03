03 Августа 2022
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ПМЭФ, пленарное заседание, президент Республики Молдова Игорь Додон (2017) | Фото: forumspb.com

Нынешнее руководство Молдовы готово окончательно уничтожить её жителей, - Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что его преемник Майя Санду и PAS "готовы окончательно уничтожить государственные учреждения, общество, образование, людей".

"За глупость этих политических марионеток старики и дети Молдовы должны тяжело расплачиваться", - написал политик в своём Telegram-канале.

В доказательство своих слов Додон предлагает "посмотреть на "стратегический план", который подготовили "эти чёрствые правители"". Он предусматривает снижение температуры теплоносителя, подаваемого через централизованную систему отопления, до 10 %, при соблюдении минимальных нормативных значений. Это позволит сократить потребление природного газа на 13 млн "кубов". Другой пункт плана – отключение уличного освещения на ночь (после 23.00), что снизит потребление газа на 1,4 млн "кубов". Организация процесса обучения в режиме онлайн (не менее 10 дней в месяц) позволить сэкономить ещё 13 млн кубометров газа.

"Никогда ещё страной не руководили с такой некомпетентностью и безответственностью. Экономить за счёт здоровья и безопасности людей способны только бездушные и равнодушные к страданиям граждан люди. Видать, Майе Санду проще дать людям замёрзнуть и сидеть в темноте, чем договориться о цене на газ и обеспечить спокойствие в стране. Молдаване, как долго вы собираетесь терпеть эти "хорошие времена", которые делают вашу жизнь всё хуже и хуже?" - задаётся вопросом Додон.

Теги: Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия, природный газ



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