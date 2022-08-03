03 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц: "Северный поток-2" не будет использоваться, у России есть другие возможности для поставок газа

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз дал понять, что "Северный поток-2" не будет запущен. Во время посещения предприятия Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре глава правительства ФРГ отверг идею использования "Северного потока-2" для обеспечения газом Европы. Он отметил, что у России есть другие возможности для поставок. При этом сам Шольц не верит, что контракты на поставку газа будут выполняться Москвой.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал об итогах поездки в Москву. Он заявил, что Кремль готов к переговорам, а также предложил воспользоваться "Северным потоком-2" для восполнения дефицита газа в Европе. Ранее и Кремль, и "Газпром" неоднократно предлагали ЕС воспользоваться новым газопроводом.

Работа по сертификации газопровода была свернута после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Теги: олаф шольц, северный поток-2, герхард шредер



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