03 Августа 2022
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Политика Украина
Родина-мать, Киев (2015) | Фото:

Бывший генпрокурор Украины Венедиктова станет послом в Швейцарии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал представление на имя Владимира Зеленского о назначении экс-генпрокурора страны Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии.

После увольнения Венедиктовой с поста генерального прокурора на ее возможный переход на дипломатическую должность намекал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. "Прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти. Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", - написал Арахамия в Telegram.

19 июня Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генпрокурора страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил ее от работы, объяснив это большим количеством уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, возбужденных на работников прокуратуры. Ранее по тем же основаниям в отставку отправили главу СБУ Украины Ивана Баканова.

Примечательно, что карьерные повороты в жизни Венедиктовой отчасти напоминают те, что были у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Та тоже собиралась быть послом – МИД РФ направил ее представлять интересы страны на Кабо-Верде, но Поклонская так и не доехала до африканского государства, став заместителем главы Россотрудничества, а потом и вовсе вернулась в прокуратуру – в качестве советника генпрокурора РФ.

Теги: ирина венедиктова, украина, посол, швейцария, генпрокурор



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