03 Августа 2022
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&quot;Росатом&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

"Росатом" "в ближайшие месяцы" получит лицензию на строительство в Венгрии АЭС "Пакш-2"

"Росатом" рассчитывает получить основную лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии в ближайшие месяцы.
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"По "Пакш-2" мы ожидаем получение основной лицензии в ближайшие месяцы. При этом надо понимать, что это решение принимают венгерские регулятор и правительство. Последнее слово за ними", - сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев во время пресс-подхода на площадке AtomSkills в Екатеринбурге, его цитирует ТАСС.

На АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в республике.

Теги: Росатом, Алексей Лихачёв, AtomSkills



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