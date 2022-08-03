03 Августа 2022
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Политика За рубежом
Флаг Китая (2022) | Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

Китай обязательно примет жесткие меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань, - МИД КНР

МИД Китая заявил, что решительные и жесткие меры в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – впереди. В ведомстве подчеркнули, что они обязательно последуют.

"Китай ясно дал понять, что примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она не уточнила, о каких именно мерах идет речь, сообщает РИА Новости.

Ранее КНР приостановила поставки природного песка на остров, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.

Кроме того, 2 августа таможня КНР остановила импорт на материк более чем 3 тыс. наименований товаров из Тайваня. Ограничение касается более сотник продовольственных компаний острова.

По данным тайваньских СМИ, в список санкционных продуктов попали чай, овощи, бобы какао, сухофрукты и т.д. Кроме того, ограничения касаются около семи сотен рыболовецких судов.

Теги: китай, пелоси, тайвань



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