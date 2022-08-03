Челябинская область получит инфраструктурный кредит в 73 млрд рублей на метротрамвай

Минстрой РФ направит Челябинской области инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей в 2024—2025 годах на реализацию проекта метротрамвая.

Средства пойдут на строительство метротрамвая, восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. До 2025 года с использованием заемных средств реализуют 960 объектов и мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных и рекреационных объектов и т.д. В 2022-2023 гг. объем заемного финансирования составляет 500 млрд рублей. Средства получат81 субъект РФ, в том числе Челябинская область.