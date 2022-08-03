Washington Post: США пошли на ненужный риск с поездкой Пелоси на Тайвань

Washington Post пишет, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет иметь негативные последствия. Китай не сразу, но чувствительно ответит на эту провокацию.

Редакция издания считает, что США не следовало бы создавать еще один очаг напряженности, который к тому же отвлечет внимание от Украины. Ситуация по сравнению с 1990-ми принципиально иная. Провокационный визит вызовет глубокий кризис в американо-китайских отношениях, а Пекин начнет более решительно действовать, чтобы установить контроль над Тайванем. Так, уже запрещен ввоз многих тайваньских продуктов.

Сейчас Китай "намного сильнее, чем он был четверть века назад, и возглавляется не осторожным Цзянь Цзэминем, а агрессивным г-ном Си", отмечает издание. Поэтому США идут на риск.

Экономические санкции наверняка будут только ужесточаться, говорит профессор Университета Фо Гуан на Тайване Лю Ихцзюнь. Он, однако, считает, что эти меры лишь усилят сепаратизм Тайваня.

Гонконгская South China Morning Post также пишет, что эскалация вокруг Тайваня неизбежно будет нарастать. Китай может все чаще игнорировать "срединную линию" Тайваньского пролива, а его истребители будут все дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве демонстрации силы и недовольства. Эта неофициальная линия была установлена в 1954 году, по окончании корейской войны, но в сентябре 2020 года Пекин открыто отказался от нее. Правда, полтора года она не нарушалась, но в июне Пекин объявил, что Тайваньский пролив не является "международными водами". Это был ответ на все более частые случаи прохода через него кораблей ВМС США.

"Китай будет постепенно все больше игнорировать опознавательную зону ПВО Тайваня и даже "срединную линию", фактически превращая их в несуществующие. Точно так же он поступит с морской исключительной экономической зоной острова и может даже оспорить его фактические территориальные воды", - пишет автор.