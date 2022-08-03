В Югре введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о введении в автономном округе режима ЧС из-за лесных пожаров.

Постановление опубликовано на едином официальном сайте государственных органов Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – чрезвычайная ситуация) и установить региональный уровень реагирования. Отменить в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2 августа 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. В целях обеспечения защиты населения от чрезвычайной ситуации, организации работ по ее ликвидации принимать меры в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период пожароопасного сезона 2022 года, утвержденным распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 марта 2022 года № 58-рг", - говорится в сообщении.

Ответственным за ликвидацию ЧС назначен заместитель губернатора Азат Ислаев.

Режим ЧС в округе был введен 22 июля. 29 июля его заменили на режим повышенной готовности.

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