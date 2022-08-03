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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев допущен до выборов свердловского губернатора

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона.
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Решение было принято на заседании областной избирательной комиссии, которое состоялось сегодня, 3 августа. Куйвашев выдвинут партией "Единая Россия".

Напомним, на минувшей неделе избирком зарегистрировал еще четверых кандидатов, которые поборются за кресло свердловского губернатора. Это Александр Демин от партии "Новые люди", Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг из ЛДПР и Андрей Кузнецов из "Справедливой России".

Еще один кандидат – адвокат Иван Волков, выдвинувшийся от партии "Российский общенародный союз" – не смог предоставить подписи в свою поддержку и выбыл из политической гонки.

Выборы губернатора на Среднем Урале пройдут 11 сентября этого года.

Теги: Куйвашев, кандидат, губернатор



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