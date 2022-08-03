Пентагон назвал ложью заявление Шойгу об уничтожении шести HIMARS на Украине

Заявления об уничтожении российскими военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее поставленных Киеву, являются ложью, заявил Пентагон. Об этом передает Reuters.

Напомним, 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении на Украине шести пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS.

"Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью", — заявил временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил.

При этом Пентагон отказался предоставить доказательства того, что РСЗО до сих пор находятся в строю ВСУ.

В июле сообщалось, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными.