Сотрудникам ижевского завода "АвтоВАЗа" предлагают добровольно уволиться за пять окладов

Сотрудникам ижевского подразделения "АвтоВАЗа" (здесь выпускается Lada Vesta) предложили выплату пяти окладов и дополнительную материальную поддержку в случае добровольного увольнения. Также бывшим работникам обещают помощь в дальнейшем трудоустройстве, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Также единовременную выплату в размере семи средних зарплат предлагают работникам предпенсионного возраста, готовым уйти на досрочную пенсию.

Еще один способ избавиться от сотрудников – продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком четырех лет.

"АвтоВАЗ" готов проспонсировать переобучение сотрудников на новые профессии, нужные на рынке труда Ижевска и Удмуртии, а также помочь им найти работу после переобучения.

Сейчас в штате ижевского подразделения работает более 3 тыс. человек.

При этом массовых увольнений на заводе в Ижевске не планируется, хотя пока производство Lada Vesta приостановлено из-за кризиса с поставкой комплектующих. Когда оно возобновится – неизвестно.