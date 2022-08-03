03 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Шоу-румы в ЖК &quot;Просторы&quot; и ЖК &quot;Nova Park&quot; (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" открыл два шоу-рума в ЖК "Просторы" и "Nova Park"

Крупнейший строительный холдинг Урала – "Атомстройкомплекс" – продолжает сдавать квартиры с чистовой отделкой и меблировкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, посмотреть типовые решения можно в новых шоу-румах в ЖК "Просторы" и "Nova Park".

"Эксперты строительного рынка отмечают, что в столице все больше застройщиков сдают жилье без отделки – чтобы таким образом снизить себестоимость строительства и сохранить доступность жилья для покупателей. "Атомстройкомплекс" традиционно предлагает покупателям комфортное, современное жилье и предоставляет возможность выбора оптимальной комплектации, поэтому в нашем ассортименте есть и будут квартиры не только с отделкой, но и с меблировкой.

Шоу-румы в ЖК "Просторы" и ЖК "Nova Park"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо традиционного комплекта "шкаф-купе + кухонный гарнитур с бытовой техникой" мы реализовали совместную программу с Hoff: покупатели могут дополнительно выбрать комплект меблировки от мебельного гипермаркета на сумму до 150 или до 300 тысяч рублей, куда можно включить и аксессуары, и оплату доставки и сборки мебели", - рассказал коммерческий директор "Атомстройкомплекса" Данил Кузнецов.

Шоу-румы в ЖК "Просторы" и ЖК "Nova Park"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Оценить меблировку от партнера – гипермаркета Hoff – можно в шоу-руме ЖК "Просторы". Также в шоу-румах выполнена стандартная чистовая отделка, а одна из комнат выделена под технорум – помещение, где представлены все технологические узлы дома в разрезе, и покупатели могут посмотреть устройство наружных стен, пола, оконного узла и т.д.

Шоу-румы в ЖК "Просторы" и ЖК "Nova Park"(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В шоу-руме ЖК "Просторы" можно оценить и высокое качество кухонных гарнитуров от застройщика. На выбор "Атомстройкомплекс" предлагает три варианта дизайна: с классическим филенчатым фасадом, а также глянцевый или матовый фасад в стиле "модерн".

Теги: Атомстройкомплекс, шоу-румы, открытие



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