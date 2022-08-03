"Атомстройкомплекс" открыл два шоу-рума в ЖК "Просторы" и "Nova Park"

Крупнейший строительный холдинг Урала – "Атомстройкомплекс" – продолжает сдавать квартиры с чистовой отделкой и меблировкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, посмотреть типовые решения можно в новых шоу-румах в ЖК "Просторы" и "Nova Park".

"Эксперты строительного рынка отмечают, что в столице все больше застройщиков сдают жилье без отделки – чтобы таким образом снизить себестоимость строительства и сохранить доступность жилья для покупателей. "Атомстройкомплекс" традиционно предлагает покупателям комфортное, современное жилье и предоставляет возможность выбора оптимальной комплектации, поэтому в нашем ассортименте есть и будут квартиры не только с отделкой, но и с меблировкой.

Помимо традиционного комплекта "шкаф-купе + кухонный гарнитур с бытовой техникой" мы реализовали совместную программу с Hoff: покупатели могут дополнительно выбрать комплект меблировки от мебельного гипермаркета на сумму до 150 или до 300 тысяч рублей, куда можно включить и аксессуары, и оплату доставки и сборки мебели", - рассказал коммерческий директор "Атомстройкомплекса" Данил Кузнецов.

Оценить меблировку от партнера – гипермаркета Hoff – можно в шоу-руме ЖК "Просторы". Также в шоу-румах выполнена стандартная чистовая отделка, а одна из комнат выделена под технорум – помещение, где представлены все технологические узлы дома в разрезе, и покупатели могут посмотреть устройство наружных стен, пола, оконного узла и т.д.

В шоу-руме ЖК "Просторы" можно оценить и высокое качество кухонных гарнитуров от застройщика. На выбор "Атомстройкомплекс" предлагает три варианта дизайна: с классическим филенчатым фасадом, а также глянцевый или матовый фасад в стиле "модерн".