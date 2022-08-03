В школьных автобусах Калужской области собираются внедрить видеослежку, родители возмущены

В школьных автобусах Калужской области установят систему видеонаблюдения, сообщает региональное министерство образования.

Отмечается, что в прошлом году видеокамеры были установлены в 146 автобусах, в текущем году к видеонаблюдению будет подключено еще 139. На эти цели уже направлено более 6 млн рублей. Все оправдывается предлогом безопасности и возможностью реконструировать события любого дорожного инцидента изнутри транспорта.

Из более чем трехсот комментариев подавляющее большинство - негативные. Люди выражают возмущение слежкой за детьми и тем, что у них никто не спрашивал согласия. В ответ на это ведомство заявило, что "для данной процедуры согласие не требуется".

"Введение мер безопасности - это очевидная необходимость современности", "Видеонаблюдение - это также предупреждение девиантного поведения", "Это часть антитеррористической защиты", - вот типичные ответы ведомства, которое также заявило, что это важно для воспитания детей.

Группа "Родительское движение. Калужская область" отмечает, что видеокамеры не решают ни одной проблемы, но наносят явный вред.

"А как же до ваших видеокамер дети ездили? И ни о каких инцидентах не слышно было... Конфликтные ситуации между детьми ВСЕГДА решались без камер. И это правильно, в т.ч. и с педагогической точки зрения. А приучать детей вести себя хорошо, потому что за тобой следит камера, - это непедагогично", - подчеркивает родительское движение.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев вопрошает, "какое отношение разрешение конфликтов имеет к антитеррористической безопасности".

"Мы все поняли: министерство хочет воспитать в школьниках уверенность, что никакие конфликты нельзя разрешить без вмешательства и постоянного надзора со стороны "Большого брата". Вот только… а это точно такое качество личности, которое стоит воспитывать в детях? Нам, обществу, это надо?" - написал Парфентьев.