03 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
На месте находятся специалисты поисково-спасательной службы (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области 90-летний мужчина ушел в лес за ягодами и пропал

В Сосновском районе Челябинской области пропал 90-летний мужчина. 1 августа пенсионер ушел в лес за ягодами и не вернулся, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

В полицию обратились родственники мужчины. Участники поисковой операции обследуют все тропы, дороги и лесной массив от места проживания пропавшего до близлежащих населенных пунктов.

Связи с пенсионером нет. Поиск пропавшего продолжается.

Теги: поиск, пенсионер, лес,



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