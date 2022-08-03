В Челябинской области 90-летний мужчина ушел в лес за ягодами и пропал

В Сосновском районе Челябинской области пропал 90-летний мужчина. 1 августа пенсионер ушел в лес за ягодами и не вернулся, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

В полицию обратились родственники мужчины. Участники поисковой операции обследуют все тропы, дороги и лесной массив от места проживания пропавшего до близлежащих населенных пунктов.

Связи с пенсионером нет. Поиск пропавшего продолжается.