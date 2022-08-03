Полиция установила личность мужчины, который заставил двух подростков извиняться на коленях

Полиция установила личность мужчины, который заставил двух подростков извиниться перед его сыном, стоя на коленях, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным МВД, им оказался местный житель, 1990 года рождения. В отношении него были составлены административные протоколы. Также установлены личности детей. Обращения от их законных представителей не поступало.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой мужчина, обругал школьников матом и несколько раз отвесив им оплеухи, заставил встать на колени.

Позже в сети мужчина объяснил свой поступок, тем, что взрослые дети гнались за его сыном по двору, а после заставили встать на колени и извиниться. Он наказал обидчиков своего ребенка по аналогичному принципу.