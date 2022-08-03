03 Августа 2022
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

СМИ: В Новосибирске задержали руководство регионального Росздравнадзора

В Новосибирске полицейские задержали глава регионального управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву и начальника управления финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнева.

Руководителей ведомства задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщает "РБК Новосибирск". Ранее сообщалось, что их подозреваются в незаконном получении денег.

2 августа в управлении прошли обыски, силовики изучали документы.

Теги: Новосибирск, Росздравнадзор по Новосибирской области



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