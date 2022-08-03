В Стамбуле начинается досмотр первого сухогруза с украинским зерном

Первое судно с зерном, пришедшее из Одессы в Стамбул, будет проинспектировано сегодня в 10 утра по турецкому времени, сообщили в Минобороны Турции. Сейчас корабль стоит на якоре у пролива Босфор. В случае успешного прохождения досмотра судно пройдет через Стамбул и пролив Дарданеллы и направится в порт Бейрута в Ливане.

На сухогрузе "Разони", идущим под флагом Сьерра-Леоне, находится 26 тыс. тонн кукурузы. Ливан был выбран потому, что в государстве сейчас тяжелейший за 150 лет продовольственный и финансовый кризис. До этого года Ливан постоянно импортировал украинское зерно, используя его для производства масел и кормов для животных.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в одесском порту находятся еще 16 судов, готовых к отправлению. По словам министра, экспорт всего застрявшего в портах зерна принесет Украине не менее $1 млрд.