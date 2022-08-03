Текслер назначил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области

Занимавший этот пост Сергей Галкин был назначен первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства.

Для него установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Губернатор Алексей Текслер назначил Вадима Ярмоловича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





