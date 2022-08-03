Текслер назначил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил Вадима Ярмоловича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Для него установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.
Занимавший этот пост Сергей Галкин был назначен первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства.