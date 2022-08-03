На Урале организация заплатила полмиллиона за лес, вырубленный по ошибке

На Среднем Урале организация возместила ущерб, причиненный окружающей среде незаконной рубкой деревьев.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что ЗАО "Форлекс" в результате ошибки, допущенной при отводе лесосеки для вырубки, незаконно срубило 50 сосен. В результате Сысертскому лесничеству был причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура направила иск в суд о взыскании с "Форлекс" ущерба, причиненного окружающей среде. Суд эти требования поддержал.

Как отметили в надзорном ведомстве, в данный момент ущерб возмещен организацией в полном объеме.