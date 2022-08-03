Пелоси назвала причину "большой шумихи" вокруг ее визита на Тайвань

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что причиной "большой шумихи" вокруг ее визита в Тайвань стала ее должность, занимаемая в Конгрессе США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.

Пелоси напомнила, что члены американского Конгресса уже бывали на Тайване, некоторые из них посещали Тайбэй с визитом ранее в этом году.

"Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом", —отметила она на пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Также Пелоси заявила, что прибывшая на Тайвань делегация Конгресса США намерена подтвердить приверженность поддержке острова. По ее словам, мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и США непоколебимы в своей решимости сохранить демократию и на Тайване, и во всем мире, передает Regnum.

Утром 3 августа спикер палаты представителей Конгресса США прибыла в парламент Тайваня. Перед началом встречи Пелоси наградили правительственной медалью "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в укреплении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи заявила, что Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность и партнерство с США.

Власти Китая в свою очередь пообещали лидеру Тайваня "ускоренный коллапс" и "большую катастрофу". КНР приостановила поставки природного песка на остров, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, сообщила таможня КНР.