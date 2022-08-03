03 Августа 2022
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Единороссы против единороссов. Асбестовские кандидаты от "ЕР" не будут сниматься с выборов в гордуму

Кандидаты от партии "Единая Россия" не будут снимать свои кандидатуры на выборы в городскую думу Асбеста. Об этом Накануне.RU рассказал заместитель секретаря Асбестовского отделения "Единой России" Дмитрий Александрин. По его словам, кандидат по округу №3 Сергей Иванов действительно отказался от борьбы, однако остальные не намерены сдаваться так просто.

"Сергей Александрович действительно написал заявление и снялся с выборов. Обстановка, конечно, в Асбесте достаточно напряженная. Мы партийной командой готовились к этим выбором и достаточно серьезно подходили к формированию наших документов и программы, и при этом не очень понимаем, почему за серьезное нарушение другим партиям это все прощается. Обстановка сохраняется напряженная, но тем не менее, я со всеми товарищами поговорил, и мы договорились, что все-таки мы команда и друг друга поддерживаем, и мы эту тяжелую обстановку преодолеем. Конечно, когда нет поддержки, со всех сторон пинки, то конечно настроение падает, но ничего мы прорвемся - мы сильные", - заявил Александрин.

Он также добавил, что в отношении партии "Новые люди" депутатами был подан иск в суд из-за регистрации областным избиркомом документов, содержащих "непростительные для будущих депутатов" ошибки. По словам Александрина, еще пять лет назад документы с такими нарушениями просто не приняли бы, а кандидата не зарегистрировали.

Более того, по факту асбестовские единороссы будут бороться с "новыми людьми" только номинально: на ближайших выборах ожидается борьба "Единой России" против "Единой России"

"Что касается "Новых людей" - это вообще удивительно. Выставили в "Новых людях "молодогвардейцев, а это по сути единороссы - это комсомольцы "Единой России", но их сформировали в отдельную команду, которую возглавляет руководитель МГЕР Асбеста Илья Потанин. Ребята этого не скрывают. Получается, единороссы против единороссов. Но они допустили серьезные ошибки в документации, поэтому суд рассудит, могут ли они принимать участие, могут ли их документы быть приняты к рассмотрению или нет. Мы зафиксировали ошибки, подали иск, а там уже суд решит. Мы за честные выборы и за то, чтобы все находились в равных честных условиях. Соответственно, подготовка документов к выборам - это обязанность каждого кандидата и все должны быть равны перед законом. Будущий депутат должен уметь грамотно составлять документы, хотя бы такие простые, как документы для сдачи в областную избирательную комиссию", - добавил Александрин.

Он также заявил, что асбестовское отделение партии не отказалось от своего решения обратиться в СКР касательно подделки подписи в документах на регистрацию от КПРФ, хотя иск по этому вопросу и пришлось отозвать.

Теги: единоросс, Асбест, Единая Россия, депутат, Новые люди, иск



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