03 Августа 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

ДНР развивает успех под Донецком. Зеленский заявил об "аде для ВСУ"

Силы РФ, ЛНР и ДНР развивают успех в Донбассе сразу на нескольких направлениях. Сводки об этом передают все военкоры и обозреватели, а также, что необычно, признают на Украине.
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Бойцы первого армейского корпуса ДНР вошли в поселок Пески к северо-западу от Донецка и ведут бои внутри поселка, а ВСУ несут тяжелые потери и отступают. Взяты важные опорные пункты. Взятие Песок серьезно осложнит положение ВСУ к югу от Авдеевки, отмечает Борис Рожин.

Юрий Подоляка сообщает, что Пески почти взяты, а вчера было "перемолото" до двух батальонов боевиков. По их словам, их "перемололи" песком и бетоном.

"Те укрепления, которые ВСУ возводили несколько лет, для многих стали могилой. Весь поселок буквально перпахан артиллерийскими снарядами, растерт в порошок российской авиацией, и уже по этим руинам наши войска продвигаются вперед, чтобы перерезать последнюю дорогу в Авдеевку. ВСУ должны быть поставлены перед дилеммой - остаться и погибнуть или уходить из Авдеевки", - сказал он.

В связи с этим интересное заявление сделал глава режима Владимир Зеленский.

"Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами", - признал он.

А главный военный спикер режима Алексей Арестович, всегда приукрашивающий ситуацию для Киева, подтвердил тяжелую ситуацию в районе Авдеевки и Песок. Но, как всегда, добавил, что "помощь уже подошла".

Накануне Генштаб ВСУ тоже признал продвижение освободительных сил в районе Песок, а потом и вовсе умолчал.

Украинский боевик Сергей Гнездилов рассказал в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) о "шести днях ада" в Песках. С артиллерией у ВСУ там все очень плохо, а вот русские войска выпускают по 6500 снарядов в сутки. Боевики же отвечают лишь двумя минометами и двумя стволами артиллерии в сторону Донецка (интересное признание, что ВСУ сознательно стреляют по жилым кварталам Донецка). В последние дни обстрелы города действительно увеличились.

По его словам, силы РФ и ДНР бьют крупными калибрами, и многие из его товарищей уже убиты.

"Тела тех, кто был мне дороже родни, валяются под жарой в развороченных 152-калибром окопах", - написал он.

Освободительные силы "разбирают очень прочные, бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны", отмечает Гнездилов. Потери же огромные.

"Едет резерв на позицию закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один", - сокрушается боевик.

"Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны", - признал он.

Под Соледаром и Артемовском (по украинской версии - Бахмутом) тоже достигнуты успехи. Там силы ЛНР и РФ ведут бои уже на окраинах этих городов. Военкор Александр Коц передает, что на Артемовском направлении ВСУ "огромными силами пытались контратаковать и отбить Покровское" (к востоку от Артемовска), но понесли огромные потери - 362 человека, 6 танков, 4 БМП и один БТР.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в офис Зеленского, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. ВСУ терпят поражение в Песках и Авдеевке, которые были главным укрепрайоном украинских оккупационных войск вокруг Донецка, и потеря этих населенных пунктов позволит российским войскам обойти Славянск, Краматорск, Константиновку с запада и лишить ВСУ снабжения.

Теги: ДНР, Донецк, ВСУ



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