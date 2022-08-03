Герхард Шредер: "Кремль хочет переговоров"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал об итогах своей недавней поездки в Москву. В интервью журналу Stern он заявил, что Москва хочет найти дипломатическое решение конфликта. "Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - заявил Шредер. Он добавил, что недавнее соглашение по зерну, которое уже начало воплощаться в жизнь, может стать первым шагом к возобновлению переговоров между Россией и Украиной. При этом экс-глава немецкого правительства называет спецоперацию на Украине "ошибкой российских властей".

Шредер считает, что украинские попытки вернуть Крым военным путем "абсурдны".

Еще одной темой, которую, вероятно, в Москве обсуждал Шредер, стал газопровод "Северный поток-2". По мнению политика, в какой-то момент немцы спросят свое правительство – ради чего они страдают? "Простейшим решением проблемы был бы ввод трубопровода "Северный поток-2". Он закончен. Если он начнет работу, то с двумя трубопроводами "Северный поток" не будет никаких проблем с поставками газа для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - заметил Шредер.

Также Шредер отверг критику в свой адрес за то, что вообще ездил в Москву. Ранее экс-канцлер заявлял журналистам, что приезжал на отдых, однако его супруга проговорилась, что целью поездки были переговорам по энергопоставкам. Действующее правительство Германии открестилось от визита Шредера и заявило, что поездку не согласовывало и не инициировало.