03 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске оставил под арестом замминистра строительства региона Белавкина

Челябинский областной суд оставил под арестом первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ему продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на период судебного разбирательства – до 10 октября 2022 года.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело, арест,



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