Андрей Травников лично проконтролировал ход строительства и реконструкции объектов в рамках реализации программ развития социальной инфраструктуры в муниципалитетах

Реконструкция больниц, строительство школ, капремонт учреждений культуры – эти и другие задачи решаются в районах Новосибирской области по утвержденным правительством государственным программам. Ход реализации на местах и исполнение ранее данных поручений проконтролировал губернатор Андрей Травников.

В ходе рабочей поездки в Сузунский район глава региона осмотрел ход работ по реконструкции главного корпуса Сузунской ЦРБ, проводимой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». И поручил максимально задействовать возможности медицинского учреждения для жителей Сузунского района и соседних территорий, в частности современного операционного блока.

Комплекс работ включают строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкцию помещений главного корпуса больницы. Строительство операционного блока завершено – в марте 2022 года началась реализация второго этапа – реконструкция помещений главного корпуса больницы, завершение которой намечено на декабрь 2022 года. В настоящее время ведутся работы по усилению фундаментов, штукатурные работы, монтируются инженерные сети.

Также губернатор проверил исполнение поручения по строительству школы в с. Шайдурово, а также ход работ по модернизации школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в р.п. Сузун.

В 2021 году в рамках в рамках утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в с. Шайдурово начато строительство школы, рассчитанной на 132 учащихся. До конца года объект планируется ввести в эксплуатацию.

По проекту в трехэтажном здании школы один блок будет отдан начальному звену. Здесь, помимо учебных кабинетов, планируется разместить компьютерный класс, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. В остальных блоках, предназначенных для среднего и старшего звена, будут оборудованы кабинеты, лаборантские, универсальные мастерские, кабинеты коррекционной педагогики. «Даю поручение – максимально использовать возможности школы», – подчеркнул глава региона.

Андрей Травников лично ознакомился с ходом работ, заслушал доклад о работе структурного подразделения «Центр по работе с одаренными детьми в области физической культуры и спорта», созданного на базе школы в рамках реализации поручения губернатора Новосибирской области, данного в 2018 году.

Также глава региона проконтролировал качество капитального ремонта ДК в с. Бобровка, ведущегося в рамках нацпроекта «Культура». Здесь уже выполнен ремонт и монтаж систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха. Окончание работ намечено на октябрь 2022 года. Кроме того, в с. Бобровка Андрей Травников посетил построенный на пожертвования жителей Сузунского района православный храм, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.