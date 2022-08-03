03 Августа 2022
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Общество За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц намерен лично осмотреть турбину для "Северного потока"

Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, сообщает телеканал n-tv. 3 Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен лично ее осмотреть.

3 августа глава германского правительства посетит предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре (Северный Рейн-Вестфалия), пишет Regnum.

Ранее правительство Германии сообщило, что турбина Siemens готова к передаче России.

Как заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман, Берлин не видит препятствий поставкам газа по "Северному потоку", считает действия России в этой связи "политической игрой".

Теги: турбина, северный поток, шольц



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