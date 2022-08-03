Россияне смогут зарегистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

Россияне и белорусы с 4 августа смогут регистрироваться для сдачи в удаленном формате международного экзамена по английскому языку TOEFL. В начале марта этого года – после начала военной спецоперации РФ на Украине – компания ETS, выступающая оператором экзамена, запретила жителям РФ и Белоруссии регистрироваться на экзамен. Также на территории России было отменено проведение экзамена IELTS. IELTS и TOEFL нужно сдавать желающим поступить в иностранные вузы или устроиться на работу в англоговорящих странах.