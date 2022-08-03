В свердловские медучреждения вернули масочный режим

В медицинские учреждения Среднего Урала возвращается масочный режим, сообщает региональный оперштаб. Рекомендацию выпустил Минздрав РФ в связи со скорым сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

"Особое значение данные рекомендации имеют для медучреждений, где традиционно наблюдается большое количество пациентов из групп риска, с целью сохранения штатного режима работы", – заявили в оперштабе.

Напомним, что спустя два года масочный режим в Свердловской области был наконец отменен. Начиная с 4 июня жители области могли больше не носить маски в общественных местах, транспорте, такси и на паковках. Сотрудники также могут отказаться от масок на рабочем месте.