03 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга напал с ножом на таксиста из-за несогласия с условиями поездки

В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на водителя такси. Конфликт произошел из-за несогласия с условиями поездки.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, инцидент произошел на улице Прибалтийской: оттуда в больницу доставили мужчину 1989 года рождения с проникающим ранением живота. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ему нанесен тяжкий вред здоровью. Вскоре полицейскими был задержан ранее несудимый 25-летний житель Екатеринбурга.

Молодой человек во всем сознался и пояснил оперативникам, что между ним и таксистом произошел конфликт на почве разногласий с условиями поездки. После этого пассажир достал нож и ударил водителя в область живота, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшему грозит до 10 лет колонии. Сейчас решается вопрос об избрании меры для него пресечения, проводится расследование.

Теги: такси, нож, полиция, Екатеринбург



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