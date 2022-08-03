Ректора РАНХиГС отпустили под подписку о невыезде, - СМИ

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей, отменили меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили The New Times и BBC со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, 30 июня Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест до 7 августа по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек.

2 августа сообщалось, что следователи просят продлить срок ареста в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении Раковой и ее гражданского супруга Артура Стеценко. Полиция также просит продлить домашний арест ректору РАНХиГС Владимиру Мау и проректору вуза Ивану Федотову, передает ТАСС.

Кроме того, следствие ходатайствует о переводе под домашний арест из СИЗО ректора "Шанинки" и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Он проходит по одному делу с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, ее мужем Артуром Стеценко и исполнительным директором "Шанинки" Кристиной Крючковой.