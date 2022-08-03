Экс-главе УМВД Екатеринбурга Трифонову запросили 9 лет колонии

Для бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, обвиняемого во взяточничестве и хранении оружия, запросили 9 лет колонии строгого режима.

На последнем заседании 2 августа гособвинение просило суд признать Трифонова виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взяточничество) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Помимо этого, подсудимому просили назначить штраф в размере 20 млн рублей, а также лишить последнего специального звания генерал-майора.

При этом фигурантов дела о взяточничестве экс-главу службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Дениса Жданова гособвинение просило оправдать и освободить от наказания за тесное сотрудничество со следствием.

Сам же Трифонов так и не признал свою вину, заверив, что его оговорили под давлением следствия. Прения продолжатся в Ленинском районном суде 4 августа. Тогда же подсудимому дадут выступить с последним словом.

Напомним, что вчера Трифонов попросил вызвать в суд экс-главу свердловского главка полиции Бородина и и экс-начальника УФСБ региона Вяткина для дачи показаний. По его словам, следствие опрашивало только удобных себе свидетелей, чтобы гарантировано получить обвинительное заключение.