Экс-худрук МХАТа Бояков заявил о запуске своего нового театрального проекта

03 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Москва
Река Москва (2022) | Фото: Накануне.RU

Экс-худрук МХАТа Бояков заявил о запуске своего нового театрального проекта

Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков заявил о том, что запускает новый театральный проект.
Читайте также:

"Мы запускаем новый большой театральный проект. Это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего, "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других. Подробности о репертуаре и премьерах объявим совсем скоро", - написал Бояков в своём Telegram-канале.

Эстетическая линия нового учреждения, говорит Бояков, будет в сочетании поиска и служения Традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости.

"Мои убеждения и принципы тоже известны. Я достаточно много высказываюсь о сегодняшней культурной политике и ситуации на Украине, я езжу и буду ездить на Донбасс, я убежден в плодотворности и актуальности идей Традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи, и к старшим поколениям. Вера, Родина, семья, учителя, дружба, - священные для меня понятия. Но каждая эпоха должна дать свой образ этих понятий, свой стиль. Если мой новый проект интересен вам не только как зрителям, если вы чувствуете силы и амбиции, давайте подумаем о сотрудничестве", - написал Бояков.

Напомним, в ноябре 2021 г. в Министерстве культуры России удивились отставке Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТ. О своем решении режиссер объявил до этого в соцсети.

"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - заявили тогда в Минкульте.

Незадолго до отставки Боякова МХАТ буквально оброс скандалами. Один из них - постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием телеведущей Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Путину. Она призывала президента сменить руководство театра, который, по её мнению, превратился в пристанище "торгашей".

Теги: Эдуард Бояков, театр, проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети