Экс-худрук МХАТа Бояков заявил о запуске своего нового театрального проекта

Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков заявил о том, что запускает новый театральный проект.

"Мы запускаем новый большой театральный проект. Это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего, "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других. Подробности о репертуаре и премьерах объявим совсем скоро", - написал Бояков в своём Telegram-канале.

Эстетическая линия нового учреждения, говорит Бояков, будет в сочетании поиска и служения Традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости.

"Мои убеждения и принципы тоже известны. Я достаточно много высказываюсь о сегодняшней культурной политике и ситуации на Украине, я езжу и буду ездить на Донбасс, я убежден в плодотворности и актуальности идей Традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи, и к старшим поколениям. Вера, Родина, семья, учителя, дружба, - священные для меня понятия. Но каждая эпоха должна дать свой образ этих понятий, свой стиль. Если мой новый проект интересен вам не только как зрителям, если вы чувствуете силы и амбиции, давайте подумаем о сотрудничестве", - написал Бояков.

Напомним, в ноябре 2021 г. в Министерстве культуры России удивились отставке Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТ. О своем решении режиссер объявил до этого в соцсети.

"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - заявили тогда в Минкульте.

Незадолго до отставки Боякова МХАТ буквально оброс скандалами. Один из них - постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием телеведущей Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Путину. Она призывала президента сменить руководство театра, который, по её мнению, превратился в пристанище "торгашей".