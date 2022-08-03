В приграничных районах Белгородской области 1 сентября не откроются школы

В пяти приграничных районах Белгородской области 1 сентября школы не откроют свои двери (а также детские сады).

"В пяти муниципальных образованиях - Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа - мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что "вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого - безусловный приоритет в нашей деятельности".

В других приграничных районах – Ровеньках, Вейделевке, Валуйках и Волоконовке – работа школ и детских садов с 1 сентября начнется в привычном формате.