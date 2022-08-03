Рекорд: почти 3 миллиона пользователей Flightradar следили за полетом Пелоси на Тайвань

Около 2,92 млн интернет-пользователей со всего мира следили на сайте сервиса Flightradar за полетом самолета спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Только за посадкой спецборта в аэропорту Тайбэя наблюдали около 708 тысяч человек. Обе цифры стали абсолютными рекордами за всю историю интернет-сервиса, сообщается на сайте Flightradar.

Boeing C-40C с Нэнси Пелоси на борту с позывным SPAR19 2 августа вылетел из Куала-Лумпура. Самолет успешно приземлился в тайбэйском аэропорту Суньшань в 17:45 мск.

МИД КНР "выразил решительный протест" из-за визита Пелоси на Тайвань. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня, добавили в ведомстве. В Белом доме заявили, что не несут за этот визит ответственности.

Визит Пелоси на Тайвань стал первым за последние 25 лет прибытием политика настолько высокого ранга, отмечает Regnum.