Белую медведицу Хатангу доставили из Московского зоопарка в Екатеринбург

Из Московского зоопарка в Екатеринбург прибыла белая медведица Хатанга. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, Хатанга чувствует себя хорошо. Теперь ей предстоит пробыть две недели на карантине.

"А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка", - добавил Орлов.

Напомним, в конце июня глава Екатеринбурга посетил городской зоопарк, где лично проконтролировал реконструкцию открытого вольера для белых медведей. Общая площадь обновленного сооружения составит около 700 квадратных метров, что почти в два с половиной раза больше предыдущего. Проживать в вольере будет белая медведица Хатанга, которую привезли из Московского зоопарка. А компанию ей составит более старшая медведица Айна, которая уже давно живет на Урале.