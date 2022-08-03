03 Августа 2022
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Екатеринбургский зоопарк (2021) | Фото: Накануне.RU

Белую медведицу Хатангу доставили из Московского зоопарка в Екатеринбург

Из Московского зоопарка в Екатеринбург прибыла белая медведица Хатанга. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, Хатанга чувствует себя хорошо. Теперь ей предстоит пробыть две недели на карантине.

"А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка", - добавил Орлов.

Медведица Хатанга, прибывшая в Екатеринбург(2022)|Фото: telegram-канал "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов" / t.me/glavaekbofficial

Напомним, в конце июня глава Екатеринбурга посетил городской зоопарк, где лично проконтролировал реконструкцию открытого вольера для белых медведей. Общая площадь обновленного сооружения составит около 700 квадратных метров, что почти в два с половиной раза больше предыдущего. Проживать в вольере будет белая медведица Хатанга, которую привезли из Московского зоопарка. А компанию ей составит более старшая медведица Айна, которая уже давно живет на Урале.

Теги: Хатанга, медведица, зоопарк, Екатеринбург, Орлов



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