03 Августа 2022
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Сигареты (2020) | Фото: Накануне.RU

Названы самые курящие регионы России

Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют среди регионов России по количеству купленных в первом полугодии 2022 года сигарет в пересчете на число жителей.

Согласно национальной системе цифровой маркировки товаров "Честный знак", которая использовала собственные данные о количестве проданных пачек сигарет и данные Росстата о количестве постоянных жителей российских регионов, за первые шесть месяцев в Нижегородской области продали в среднем 4,44 пачки сигарет на жителя, в Санкт-Петербурге — 3,96, в Краснодарском крае — 3,42.

Также в десятку попали Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская (1,96) и Рязанская области (1,92), а также Москва (1,84), Крым (1,74) и Севастополь (1,49).

Популярность альтернативной табачной продукции, такой как сигары, сигариллы, жевательный табак, кальянные смеси и т.д., оказалась ниже, чем у сигарет, сообщает РБК.

Теги: сигареты, табак



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