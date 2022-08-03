03 Августа 2022
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Самокаты и велосипеды (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: оставляющих в неположенных местах арендованные самокаты и велосипеды могут начать штрафовать

Представитель "Единой России" в Саратовской областной думе предложил штрафовать клиентов кикшеринга, которые бросают электросамокаты в неположенных местах.
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Инициатива уже внесена на рассмотрение регионального парламента. Речь идёт не только о самокатах, но и других средствах индивидуальной мобильности, к которым отнесены велосипеды, гироскутеры, моноколеса и пр.

При первом нарушении предполагается штраф от 500 до 1 тыс. руб., при повторном — до 2–5 тыс. руб. В пояснительной записке говорится, что проект закона "направлен на повышение комфортности городской среды". Средства передвижения хотят запретить оставлять и размещать на озелененных территориях и цветниках, в местах воинских захоронений, на памятниках и мемориалах, а также на тротуарах шириной менее 1,5 м.

Представители кикшеринга положительно оценивают эту инициативу, однако считают, что привлечь к ответственности нарушителей будет сложно, сообщает "Коммерсант".

До конца этого года в стране будет урегулирован статус электросамокатов, по крайней мере, над этим вопросом работает научный центр ГИБДД и Минтранс. Мобильные средства передвижения, развивающие скорость до 100 км/ч, должны быть либо совсем убраны с улиц, либо переведены в категорию мопедов или мотоциклов.

Теги: самокаты, штрафы



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