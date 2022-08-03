Агрегаторы такси попросили освободить от заводского обслуживания

Российские агрегаторы такси просят отложить вступление в силу законопроектов, которые Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью.

Об этом говорится в письме рабочей группы операторов электронных платформ заказа такси Российского союза промышленников и предпринимателей главе думского комитета по транспорту Евгению Москвичеву. В рабочую группу входят представители "Яндекс Такси", inDriver и других.

С момента разработки законопроекта в 2021 году рыночные условия в стране изменились, поэтому агрегаторы просят отложить на два года вступление в силу ряда новых требований документа. Так, речь идет об обязанности владельцев автомобилей такси осуществлять техобслуживание машины в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей.

Такая норма должна вступить в силу с 1 сентября 2022 года. Агрегаторы предложили отложить ее до сентября 2024 года. Бизнес аргументировал это уходом из России ряда иностранных автопроизводителей, что привело к дефициту автомобилей и запчастей к ним, ростом цен на сервисное обслуживание и страховые продукты, сообщают "Известия".