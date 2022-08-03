Агрегаторы такси попросили освободить от заводского обслуживания

03 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Uber Убер такси (2015) | Фото:hi-news.ru

Агрегаторы такси попросили освободить от заводского обслуживания

Российские агрегаторы такси просят отложить вступление в силу законопроектов, которые Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью.

Об этом говорится в письме рабочей группы операторов электронных платформ заказа такси Российского союза промышленников и предпринимателей главе думского комитета по транспорту Евгению Москвичеву. В рабочую группу входят представители "Яндекс Такси", inDriver и других.

С момента разработки законопроекта в 2021 году рыночные условия в стране изменились, поэтому агрегаторы просят отложить на два года вступление в силу ряда новых требований документа. Так, речь идет об обязанности владельцев автомобилей такси осуществлять техобслуживание машины в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей.

Такая норма должна вступить в силу с 1 сентября 2022 года. Агрегаторы предложили отложить ее до сентября 2024 года. Бизнес аргументировал это уходом из России ряда иностранных автопроизводителей, что привело к дефициту автомобилей и запчастей к ним, ростом цен на сервисное обслуживание и страховые продукты, сообщают "Известия".

Теги: такси, транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети